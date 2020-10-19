Худший прогноз: в Минздраве заявили о 35 тысячах заболеваний в сутки [ Редактировать ]
В понедельник, 19 октября, в Министерстве здравоохранения заявили, что в худшем случае в стране стоит ожидать 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости. Прогноз включает как заболевание коронавирусом, так и гриппом. Такое заявление сделал и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября, начале ноября.
Худший сценарий, который был посчитан, он состоит в 35 тысячах суточного количества случаев заболевания.
Он отметил, что сценарий в 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки вполне реалистичный.
Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества в 20 тысяч вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна.
По его словам, при текущем сценарии такие цифры возможны спустя три-четыре недели.
Напомним, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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