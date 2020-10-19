В Кыргызстане вспыхнул пожар [ Редактировать ]
В понедельник, 19 октября, Кыргызстане, в Ала-Букинском районе Жалал-Абадской области, на золоторудном месторождении предприятия "Фул Голд Майнинг" вспыхнул пожар. Об этом сообщает местное издание Turmush.
Примерно через два часа возгорание удалось локализовать.
По предварительным данным, причиной пожара стало проведение сварочных работ.
Золоторудное месторождение Иштамберды расположено на южном склоне Чаткальского хребта, в верхней части долины реки Кассан.
Компания "Фул Голд Майнинг" работает в Кыргызстане с 2007 года и является исполнителем кыргызско-китайского проекта "Ресурсы взамен инвестиций".
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