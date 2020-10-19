Депутатов срочно собирают на заседание: что будут рассматривать [ Редактировать ]
Во вторник, 20 октября, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, в ходе которого вместо бюджета рассмотрит законопроект по усилению борьбы с коронавирусом.
Центральный момент - создание штаба во главе с Зеленским для борьбы с коронавирусом.
Из других мер:
- массовое тестирование на коронавирус;
- увеличение мощностей лабораторий;
- перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса;
- увеличение мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.
Отметим, что в той или иной мере все эти меры (например, по тестированию) были предусмотрены и приняты уже ранее законами и подзаконными актами.
Напомним, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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