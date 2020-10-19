Во вторник, 20 октября, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, в ходе которого вместо бюджета рассмотрит законопроект по усилению борьбы с коронавирусом.

Центральный момент - создание штаба во главе с Зеленским для борьбы с коронавирусом.

Из других мер:

массовое тестирование на коронавирус;

увеличение мощностей лабораторий;

перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса;

увеличение мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

Отметим, что в той или иной мере все эти меры (например, по тестированию) были предусмотрены и приняты уже ранее законами и подзаконными актами.

Напомним, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.