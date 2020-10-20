Администрация социальной сети Facebook удалила аккаунт народного депутата Украины Андрея Деркача за вмешательство в президентские выборы в США. Политика считают "агентом России". Об этом сообщает The Daily Beast.

"Мы удалили эти аккаунт и страницу за нарушение нашей политики, направленной против использования нашей платформы людьми, участвующих в операциях по оказанию влияния на выборы", - разъяснили в Facebook.

Отметим, что учетная запись Деркача в Facebook более недоступна.

Напомним, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал пленки, на которых якобы слышно телефонный разговор между Петром Порошенко и Джо Байденом.