Facebook удалил аккаунт Деркача [ Редактировать ]
Администрация социальной сети Facebook удалила аккаунт народного депутата Украины Андрея Деркача за вмешательство в президентские выборы в США. Политика считают "агентом России". Об этом сообщает The Daily Beast.
"Мы удалили эти аккаунт и страницу за нарушение нашей политики, направленной против использования нашей платформы людьми, участвующих в операциях по оказанию влияния на выборы", - разъяснили в Facebook.
Отметим, что учетная запись Деркача в Facebook более недоступна.
Напомним, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал пленки, на которых якобы слышно телефонный разговор между Петром Порошенко и Джо Байденом.
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