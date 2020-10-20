У Зеленского уверяют, что в ковидфонде есть деньги [ Редактировать ]
В Фонде борьбы с COVID-19 есть деньги на доплаты врачам, и на социальную поддержку. На сегодня использование ковидфонда составляет 40%.
Об этов в эфире одного из украинских телеканалов заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.
"На сегодня в ковидфонде есть 34 млрд гривен. Деньги - есть. И на доплаты врачам, и на социальную поддержку. Использование ковидфонда - 40%. Уважаемые, деньги есть. На дороги было потрачено 16 млрд гривен, часть которых (расходов - ред.) не проведена", - сказала Ковалив.
Ранее Зеленский назвал условие возвращения к жесткому карантину.
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