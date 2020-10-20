В Фонде борьбы с COVID-19 есть деньги на доплаты врачам, и на социальную поддержку. На сегодня использование ковидфонда составляет 40%.

Об этов в эфире одного из украинских телеканалов заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"На сегодня в ковидфонде есть 34 млрд гривен. Деньги - есть. И на доплаты врачам, и на социальную поддержку. Использование ковидфонда - 40%. Уважаемые, деньги есть. На дороги было потрачено 16 млрд гривен, часть которых (расходов - ред.) не проведена", - сказала Ковалив.

Ранее Зеленский назвал условие возвращения к жесткому карантину.