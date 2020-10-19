Жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысяч случаев за сутки. Тогда сильно пострадает экономика. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с религиозными представителями.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем ", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что снизить заболеваемость возможно за счет уменьшения пребывания граждан всех возрастных групп в местах массового скопления людей.

"Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский назначил посла Украины в Финляндии.