На Донбасі біля кордону зафіксували дві автоколони вантажівок [ Редактировать ]
За минулу добу російські окупанти двічі обстріляли українські позиції на Донбасі. З гранатомета та стрілецької зброї атакували поблизу Луганського. А також били по опорних пунктах оборонців на Світлодарській дузі, випустили понад 15 снарядів із РПГ.
Наші армійці на провокації ворога не реагують. В ОБСЄ відзвітували, що за минулі вихідні нарахували понад два десятки порушень. Окрім обстрілів з боку російських найманців, зафіксували дві автоколони вантажівок - вже біля самого кордону з Росією і польоти безпілотників.
Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:
Чули як взлітав і як пролітав повз нас. І почалися виходи з боку ворога.
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