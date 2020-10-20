За минулу добу російські окупанти двічі обстріляли українські позиції на Донбасі. З гранатомета та стрілецької зброї атакували поблизу Луганського. А також били по опорних пунктах оборонців на Світлодарській дузі, випустили понад 15 снарядів із РПГ.

Наші армійці на провокації ворога не реагують. В ОБСЄ відзвітували, що за минулі вихідні нарахували понад два десятки порушень. Окрім обстрілів з боку російських найманців, зафіксували дві автоколони вантажівок - вже біля самого кордону з Росією і польоти безпілотників.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України: