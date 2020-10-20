На Міжнародній космічній станціїї у росіян зламався туалет [ Редактировать ]
У росіян на Міжнародній космічній станції зламався туалет. Про це повідомив російський космонавт Андрій Іванишин під час перемовин з Центром управління польотами.
Наразі екіпаж намагається усунути несправність. Поки що на МКС один робочий туалет, він розташований в американському сегменті.
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