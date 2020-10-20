Зеленский подчеркнул, что мировая медицина не была готова к коронавирусу, а украинская - тем более. В частности, в Украине была разрушена система лабораторий и их оставалось 5. Об этом он сообщил в парламенте во время выступления.

"С начала распространения коронавируса мы приняли жесткие и эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями: плохо и еще хуже - удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших. Конечно, мы выбрали первый вариант", - отметил президент.

В итоге, по его словам, украинской власти удалось:

сохранить жизнь тысячам украинцев и выиграть очень ценное время,

восстановить вертикаль государственный санитарных врачей,

быстро преодолеть дефицит на защитные средства (Госрезерв был пустым: к примеру, маски в последний раз закупали в 2007 году, и срок их годности давно истек),

повысить зарплаты медикам, противодействующим COVID-19 до 300%.

Ранее Зеленский заявил о низком уровне смертности от COVID-19.