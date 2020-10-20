Дональду Трампу та Джо Байдену вимикатимуть мікрофони під час других дебатів, щоб забезпечити конструктивний діалог між ними. Про це заявили в Комісії з проведення президентських дебатів. Минулого разу опоненти перетворили своє спілкування на хаос, коли лаялися та перебивали один одного.

Цього разу, наголосили в Комісії, задля "інтересів американського народу" суперникам почергово вимикатимуть мікрофон на 2 хвилини, щоб кожен з них міг спокійно відповісти на поставлене питання. Другий тур дебатів призначено на 22 жовтня.