У США на президентських дебатах вимикатимуть мікрофони [ Редактировать ]
Дональду Трампу та Джо Байдену вимикатимуть мікрофони під час других дебатів, щоб забезпечити конструктивний діалог між ними. Про це заявили в Комісії з проведення президентських дебатів. Минулого разу опоненти перетворили своє спілкування на хаос, коли лаялися та перебивали один одного.
Цього разу, наголосили в Комісії, задля "інтересів американського народу" суперникам почергово вимикатимуть мікрофон на 2 хвилини, щоб кожен з них міг спокійно відповісти на поставлене питання. Другий тур дебатів призначено на 22 жовтня.
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