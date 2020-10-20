Истерическое заявление Офиса президента относительно решения Дарницкого районного суда г. Киева, который вынес политически незаангажированное решение относительно "исторического" пасквиля Кипиани и установил, что в ряде фрагментов автор книги нарушил права Виктора Медведчука на уважение достоинства, чести, неприкосновенности деловой репутации, является не чем иным, как давлением на судебную власть.

А попытка Офиса президента дать политическую оценку историческим событиям сквозь призму ура-патриотической целесообразности и псевдозапроса общества (по мнению ОП, именно Кипиани и представители издательства - это и есть общество, "готовое отстаивать свои права") является циничной манипуляцией общественным мнением. Более того, ОП навязывает обществу свою - единственно правильную точку зрения - в духе оруэлловского:

Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. А политическая ложь - "историческая правда".

Выразив "удивление" отдельными формулировками в решении суда и заявив, что документальная основа книги не вызывает никаких сомнений, ОП не просто оказывает давление на судебную ветвь власти, а, по сути, подменяет собой независимое правосудие, что является прямым нарушением Конституции Украины. Впрочем, как и упомянутая в заявлении ОП цензура. Хотелось бы, чтобы у Зеленского о неконституционности введения цензуры помнили не только при написании политических заявлений, но и при реализации государственной политики, прекратив попытки принять очередной репрессивный закон о медиа и/или дезинформации.

Очевидно, что незнание законов, правовой нигилизм и архинепрофессионализм в Офисе президента стали движущей силой всех "реформ" и преобразований власти. А "потураевщина" в ОП в худших традициях Порошенко - Яценюка - Парубия - Турчинова сегодня не только формирует русофобскую повестку дня, но и направлена на сведение счетов с политическими оппонентами, а именно с Виктором Медведчуком как одним из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" - оппозиционной политической силы.

Недоюристы и псевдоисторики из ОП, устанавливающие, какое решение суда является резонансным, а какое нет, и тем самым оказывающие давление на суд в угоду определенным политическим силам, - это угроза независимости судебной системы в частности и суверенитету Украины в целом.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: мнение гражданского общества определяют не группа маргинальных деятелей и политиков, живущих на гранты международных ростовщиков, и не Офис президента, изобилующий ставленниками Сороса и МВФ. Реальный запрос общества, которое готово отстаивать свои права, уже очевиден. Это смена недееспособной, опасной для своего народа власти. Запрос общества - это мир на Донбассе. Это возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Это экономическая стабильность и социальная защита граждан. Это качественные медицина и образование. Это политически немотивированное правосудие.

Власть Зеленского не только не оправдала, но и полностью исчерпала кредит народного доверия - сегодня об этом свидетельствуют социологические данные. И уже в ближашее время это продемонстрируют результаты местных выборов. Их итоги станут окончательным приговором для команды, которая раскалывает страну псевдопатриотизмом и борется с инакомыслием.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"