Новое исследование доказывает, что Атлантический океан пережил самое жаркое десятилетие за последние 2900 лет.

В новые данные, опубликованные в Трудах Национальной Академии наук США, полагаются на смесь льда и донных отложений, а также на информацию с термометров, отслеживающих состояние Атлантики.

Океан ежегодно испытывает флуктуации температуры поверхности моря, известные как "атлантические многодекадные колебания" (АМК). Построенный на протяжении сотен лет такой график выглядит как довольно устойчивый волновой узор.

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Теплая фаза может привести увеличению количества сильных ураганов, тогда как в прохладной фазе все наоборот – климат становится спокойнее. Помимо ураганов, фаза AMК также влияет на температуру и осадки над сушей, как в непосредственной близости от океана, так и на другой стороне планеты, например, в Индии.

Таким образом состояние AMК имеет большое значение для понимания глобального климата. Чтобы понять, на какой фазе находится AMК, исследователи обратились к удивительному источнику – отложения в озере на острове Элсмир в канадской Арктике. Этот регион является одним из мест, на которые сильно влияют изменения температуры Атлантического океана.

Когда Атлантический океан становится горячим, он вызывает высокое давление над регионом, в результате чего снежный покров становится тоньше.

Исследователи смогли проанализировать титан в слоях озерных отложений и создать временной график температур Атлантического океана за последние 2900 лет. Находка показала полную волновую картину теплых и прохладных периодов в прошлом, включая большое падение в центре Малого ледникового периода, которое длилось с 1300 года до примерно 1860 года.

Результаты показывают, что недавнее потепление в Атлантике не имеет себе равных как минимум за последние 2900 лет.

Признак изменения климата – жара, которая особенно влияет на океаны. В сентябре уровень морского льда в Арктике также упал до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, опять же из-за более жарких океанов.

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Все результаты показывают, что рост температуры океанических вод вызывает расслоение океанов, а также усиливают волны. Более того, стихийные бедствия, вызванные повышением температуры океанов, становятся более частыми и разрушительными. Поэтому "кипящие" океаны ударят по человечеству своим грозным ответом в виде сильных наводнений, штормов, ураганов, а также испепеляющей жары летом.

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