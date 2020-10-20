Звітував, запитував і відповідав. Сьогодні Володимир Зеленський вийшов до народних депутатів із посланням. Виступав годину. Говорив і про коронавірус, і про Донбас. Ще - про обіцяні посадки, яких чомусь немає. А наостанок, сам собі поставив три запитання.

Про що президент говорив іще, і як оцінили послання депутати.

Майже годину за трибуною Володимир Зеленський розповідає про успіхи і провали своєї команди. Та все ж - більше про успіхи... Починає з наболілого - коронавірусу.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми витримали перший етап, та пройшли його з мінімальними втратами. У порівнянні з багатьма європейськими країнами, наше падіння менше, як і відсоток смертності від ковіду.

Далі - про Донбас. Зеленський каже: зараз на Сході найдовший період тиші за всі роки війни. Тож час думати, що робити далі. Говорить і про реінтеграцію, і про амністію. Наголошує: вона буде не для всіх. Лише для тих, на кому немає крові. Наступна проблема - корупція. І тут у Президента більше запитань, ніж відповідей:

Володимир Зеленський, Президент України:

Люди кажуть: "Весна прийшла, де посадки?" Вірите чи ні, але саме цим питанням та словами, які не можна казати на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками всіх правоохоронних органів.

Закінчує своє звернення Зеленський виборами. Наголошує: на їхній важливості. Згадує й опитування, яке хоче провести 25 жовтня. Та сьогодні ставить запитання сам собі.

Володимир Зеленський, Президент України:

І одразу на них зараз відповім. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так! Слава Україні.

Реакція на виступ президента в залі різна: від захвату "слуг" - до вигуків "Ганьба!" від інших фракцій.

Олег Синютка, народний депутат, "Європейська солідарність":

Раніше, коли відбувалися саміти "Україна - ЄС", ми тішилися, що Україна отримала безвіз. Сьогодні для нас доброю новиною з саміту "Україна - ЄС" є те, що в нас не забрали безвіз.

Та й про успіхи в боротьбі з коронавірусом президент, кажуть нардепи, дещо перебільшив.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Ми чули, що президент продовжує наполягати, що і ШВЛ закуплені і тести робляться - це відверта неправда, тому що за гроші держбюджету не закуплено жодного ШВЛ. За тестуванням Україна на 110 місці у світі.

Тарас Батенко, народний депутат, позафракційний:

Ми не знали після виступу президента, що у нас все так прекрасно. Як Парламент може аплодувати на слова президента про смертність від ковіду в країні?

Тож в опозиції президентську доповідь сприйняли як піар перед виборами.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Це було не звернення президента до Верховної Ради України - це був виступ керівника конкретної політичної сили, виключно з одною метою - піару власної партії, назва якої "Слуга народу". Ми не побачили жодної конкретної пропозиції, а виступ виглядав як обіцянки, і це дуже прикро і точно не личить главі держави.

А от деякі депутати вважають, що порядок денний парламенту сформований неправильно. Кажуть: Верховна Рада має більше уваги приділяти боротьбі з епідемією коронавірусу.

Валерій Зіневич, представник партії "Опозиційна платформа - За життя":

Порядок денний сьогодні наразі повинен бути наповнений законами, які сприяють зменшенню пандемії, які підтримують і роботу медиків і МОЗ, так і місцевих органів влади на місцях - тому що вони найбільше потерпають від COVID-19 і наслідків, пов'язаних з ним.

Ігор Палиця, народний депутат, депутатська група "За Майбутнє":

Сьогодні довіра до парламенту 8%, до уряду 6%, довіра до президента - 40%. Вже рік в парламенті - ви в першу чергу і ми разом з вами - голосуємо за закони, які на 99% надходять з Офісу Президента. Ви почали розбиратися і припинили голосувати за всякий брєд, який іде з Офісу Президента. У мене прохання: давайте станемо разом депутатами Верховної Ради України і будемо голосувати за те, що дійсно потрібне народу.

Та монобільшості виступ президента сподобався. Об'єктивністю.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Це об'єктивна промова. Це промова, яка дає можливість нам розуміти майбутнє, і наш рух у майбутнє і бачення президента цього руху, з одного боку, а з іншого боку - об'єктивно дає оцінку тій ситуації, яка є зараз.

Та хоч би як "Слуги народу" нахвалювали виступ президента, представники інших фракцій кажуть: глава держави з доповіддю запізнився, бо цей виступ мав бути на початку року.