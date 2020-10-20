Протистояння не вщухає! Азербайджан узяв під контроль понад 20 населених пунктів у Нагірному Карабаху та просувається до кордону з Вірменією. Про це повідомив азербайджанський президент Ільхам Алієв.

Оголошене минулої суботи перемир'я (друге за останній час) тривало менше п'яти хвилин. У зриві сторони звинуватили одна одну.

Однак прем'єр Вірменії і президент Азербайджану заявили про готовність приїхати до Москви для переговорів щодо Нагірного Карабаху.

Дотримуватися перемир'я в Нагірному Карабаху закликав країни Радбез ООН під час закритого засідання у Нью-Йорку напередодні.