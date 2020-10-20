Битва за Київ. Хто відновлюватиме житловий фонд, скільки нових автобусів виходить на маршрути і як зміниться місто. Про це - у передвиборчому столичному огляді.

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Ця занедбана будівля - неподалік від самого центру столиці. І вже півстоліття люди тут живуть у непридатних умовах. Про це сьогодні поскаржилися кандидату у мери Олександру Попову. Той запевнив: відповідальність за стан житлового фонду несе винятково місцева влада.

Трубы пробивает, камни падают на голову. Маленькому ребенку на голову тоже упало.

Олександр Попов, кандидат на посаду міського голови Києва від "Опозиційної платформи - За життя":

Вот в таком устарелом жилом фонде приживает около 400 тыс. киевлян. Это чтобы вы понимали масштаб проблемы. По этому, городу нужно разрабатывать, хоть и не быстрый в реализации - но все-таки проект, который позволит весь устарелый жилой фонд привести в порядок.

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200 нових автобусів білоруського виробництва вийдуть на маршрути Києва вже до кінця цього року. Частину з них сьогодні презентував чинний міський голова та кандидат у мери Віталій Кличко. Головна перевага транспорту - відповідність екологічному стандарту "Євро-5". А завдяки габаритам, пасажирам буде легше дотримуватися дистанції.

Віталій Кличко, столичний міський голова, кандидат у мери Києва:

Особливо в умовах коронавірусу, коли навантаження достатньо велике на транспорт, потрібно мати дистанцію - для того, щоб повного навантаження не було. Вони зараз вкрай важливі для нашого міста.

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У Всеукраїнському об'єднанні "Батьківщина" презентували план реформування столиці. Команда окреслила основні пріоритети. Один з них - наповнити столичний бюджет і спрямувати гроші на розвиток інфраструктури. Це означає: збільшення кількості екологічного транспорту та забезпечення громадян пільгами на безкоштовний проїзд.