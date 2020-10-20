Вибори-2020: Олександр Попов оприлюднив програму реконструкції житлового фонду у Києві [ Редактировать ]
Битва за Київ. Хто відновлюватиме житловий фонд, скільки нових автобусів виходить на маршрути і як зміниться місто. Про це - у передвиборчому столичному огляді.
* * *
Ця занедбана будівля - неподалік від самого центру столиці. І вже півстоліття люди тут живуть у непридатних умовах. Про це сьогодні поскаржилися кандидату у мери Олександру Попову. Той запевнив: відповідальність за стан житлового фонду несе винятково місцева влада.
Трубы пробивает, камни падают на голову. Маленькому ребенку на голову тоже упало.
Олександр Попов, кандидат на посаду міського голови Києва від "Опозиційної платформи - За життя":
Вот в таком устарелом жилом фонде приживает около 400 тыс. киевлян. Это чтобы вы понимали масштаб проблемы. По этому, городу нужно разрабатывать, хоть и не быстрый в реализации - но все-таки проект, который позволит весь устарелый жилой фонд привести в порядок.
* * *
200 нових автобусів білоруського виробництва вийдуть на маршрути Києва вже до кінця цього року. Частину з них сьогодні презентував чинний міський голова та кандидат у мери Віталій Кличко. Головна перевага транспорту - відповідність екологічному стандарту "Євро-5". А завдяки габаритам, пасажирам буде легше дотримуватися дистанції.
Віталій Кличко, столичний міський голова, кандидат у мери Києва:
Особливо в умовах коронавірусу, коли навантаження достатньо велике на транспорт, потрібно мати дистанцію - для того, щоб повного навантаження не було. Вони зараз вкрай важливі для нашого міста.
* * *
У Всеукраїнському об'єднанні "Батьківщина" презентували план реформування столиці. Команда окреслила основні пріоритети. Один з них - наповнити столичний бюджет і спрямувати гроші на розвиток інфраструктури. Це означає: збільшення кількості екологічного транспорту та забезпечення громадян пільгами на безкоштовний проїзд.
по теме
У Кременчуці викрили масштабну схему підкупу виборців
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, однак через саботаж місцевої прокуратури справу не можуть передати в суд
Вибори-2020: "Опозиційна платформа - За життя" представила у Маріуполі концепцію розвитку регіону
Відновлення регіонів, боротьба з хаотичною забудовою міст і спроби не допустити конкурентів до голосування - до місцевих виборів в Україні залишилось рівно два тижні
Місцеві вибори - 2020: як не втратити голос та запобігти фальсифікаціям під час голосування
Усе буде по-іншому цього разу: бюлетені не такі, як всі звикли. Та й правила на дільниці жорсткіші - відповідно до ситуації з коронавірусом. До чого ж варто бути готовим?
Загроза фальсифікації місцевих виборів: в "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні ситуацією з друком бюлетенів на Харківщині
Опозиціонери певні: місцева влада може провернути фальсифікації на виборах у Харкові, бо друкарня - афілійована з міською владою
Вибори-2020: "Опозиційна Платформа - За Життя" очолила рейтинг політичних вподобань українців на Херсонщині
Згідно досліджень, проведених компанією "Українська соціологічна група", якби вибори до Херсонської облради відбувались на момент опитування - найкращі шанси мала б партія "Опозиційна Платформа - За Життя"