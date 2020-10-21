Депутаты на Донбассе: "слуги народа" едут к военным [ Редактировать ]
В среду утром, 21 октября, народные депутаты от "Слуги народа" отправились на Донбасс. Они едут на линию разграничения, где останутся ночевать.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.
"Сегодня в шесть часов уже депутаты уехали. Далее там будут вдоль линии разграничения распределяться по бригадам, по группам и будут там ночевать, а завтра вернутся. Будут общаться с военнослужащими, местным населением. Я думаю, что просто будут общаться, чтобы узнать, какая там ситуация", - сообщил он.
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