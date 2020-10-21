В среду утром, 21 октября, народные депутаты от "Слуги народа" отправились на Донбасс. Они едут на линию разграничения, где останутся ночевать.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Сегодня в шесть часов уже депутаты уехали. Далее там будут вдоль линии разграничения распределяться по бригадам, по группам и будут там ночевать, а завтра вернутся. Будут общаться с военнослужащими, местным населением. Я думаю, что просто будут общаться, чтобы узнать, какая там ситуация", - сообщил он.

Ранее Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса.