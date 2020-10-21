Не виходити на роботу та навчання з 26 жовтня закликала білорусів лідерка опозиції Світлана Тихановська. За її словами, всі, хто долучиться до страйку, у разі економічних репресій або втрати роботи, - отримають підтримку.

Тихановська заявила: якщо їй вдасться стати президентом, вона обіцяє анулювати всі штрафи за несплату комунальних платежів, зняти судимості та забезпечити новою роботою тих, хто її втратив.

Також, після оголошення ультиматуму Олександрові Лукашенку - Тихановська закликала силовиків до 25 жовтня перейти на бік народу Білорусі.