Світлана Тихановська закликала жителів Білорусі до загальнодержавного страйку [ Редактировать ]
Не виходити на роботу та навчання з 26 жовтня закликала білорусів лідерка опозиції Світлана Тихановська. За її словами, всі, хто долучиться до страйку, у разі економічних репресій або втрати роботи, - отримають підтримку.
Тихановська заявила: якщо їй вдасться стати президентом, вона обіцяє анулювати всі штрафи за несплату комунальних платежів, зняти судимості та забезпечити новою роботою тих, хто її втратив.
Також, після оголошення ультиматуму Олександрові Лукашенку - Тихановська закликала силовиків до 25 жовтня перейти на бік народу Білорусі.
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