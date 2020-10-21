В среду, 21 октября, в Киеве, на улице Большая Васильковская, произошло необычное ДТП, свидетелями которого стали все прохожие. Так, водитель автомобиля Mercedes въехал в другой Mercedes. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Как выяснилось, участники аварии оказались родственниками. Так, отец, авто которого ударила его дочь вышел и начал бить виновницу. У участников ДТП до этого был конфликт.

Девушка решила отомстить папе и в ответ на это начала ломать боковые зеркала заднего вида его транспортного средства. После чего мужчина уехал.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе раскрыли жуткое преступление - рецидивист убил беременную любовницу и спрятал в сливной яме.