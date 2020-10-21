Вибори-2020: "Опозиційна платформа - За життя" очолила рейтинг політичних вподобань виборців Донеччини [ Редактировать ]
Мовчазний протест електорату. Рішення Центральної виборчої комісії про скасування виборів в окремих районах Донбасу вже відобразилося на рейтингах чинної влади, - про це свідчать свіжі соціологічні дослідження.
Як це виглядає у цифрах?
Якби місцеві вибори у Донецькій області відбулися зараз, фаворитом виборчих перегонів стала б "Опозиційна платформа - За життя". Як показало опитування Української соціологічної групи, ця сила отримала б більше, ніж половину всіх голосів. Другі - "Слуги народу" і "Блок Вадима Бойченка".
Подібна ситуація в місцевих радах Луганщини. "Опозиційна платформа - За життя" - понад 55 відсотків голосів. На другому і третьому місці - "Слуги народу" і партія "Наш край".
Також соціологи питали думку людей щодо скасування виборів у частині територіальних громад.
Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна":
В Донецкой области 80% негативно относятся к этому решению. А на подконтрольных территориях Луганской эта цифра вообще зашкаливает - 93%.
Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група":
Часто звучало такое мнение: как же так, в 2019 году ситуация была столь же неблагополучной, с точки зрения безопасности. И тем не менее, выборы и президентские, и парламентские состоялись.
Презентували соцопитування і щодо виборів мера Маріуполя. Там у другий тур мають шанси потрапити чинний міський голова Вадим Бойченко та кандидат від "Опозиційної Платформи - За Життя" Володимир Клименко.
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