Мовчазний протест електорату. Рішення Центральної виборчої комісії про скасування виборів в окремих районах Донбасу вже відобразилося на рейтингах чинної влади, - про це свідчать свіжі соціологічні дослідження.

Як це виглядає у цифрах?

Якби місцеві вибори у Донецькій області відбулися зараз, фаворитом виборчих перегонів стала б "Опозиційна платформа - За життя". Як показало опитування Української соціологічної групи, ця сила отримала б більше, ніж половину всіх голосів. Другі - "Слуги народу" і "Блок Вадима Бойченка".

Подібна ситуація в місцевих радах Луганщини. "Опозиційна платформа - За життя" - понад 55 відсотків голосів. На другому і третьому місці - "Слуги народу" і партія "Наш край".

Також соціологи питали думку людей щодо скасування виборів у частині територіальних громад.

Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна":

В Донецкой области 80% негативно относятся к этому решению. А на подконтрольных территориях Луганской эта цифра вообще зашкаливает - 93%.

Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група":

Часто звучало такое мнение: как же так, в 2019 году ситуация была столь же неблагополучной, с точки зрения безопасности. И тем не менее, выборы и президентские, и парламентские состоялись.

Презентували соцопитування і щодо виборів мера Маріуполя. Там у другий тур мають шанси потрапити чинний міський голова Вадим Бойченко та кандидат від "Опозиційної Платформи - За Життя" Володимир Клименко.