Глава государства обсудил с журналистами все важные вопросы Источник: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью четырем украинским каналам. В четверг, 22 октября, в 23:00 его покажут на телеканале "Интер". Об этом в соцсети сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Глава государства обсудил с журналистами все важные вопросы: от глобального вызова COVID-19 до старых украинских проблем, как, например, борьба с коррупцией и сложности в реформах.

Интервью открытое, почти без планирования, без ограничений или цензуры. Фактически, самое открытое интервью президента Украины. Обсуждали каждую проблему до мелочей. Владимир Зеленский, как всегда, искренен до последней капли.

Как отметила Мендель, Владимир Зеленский детально осветил следующие темы:

как идет сотрудничество с МВФ;

почему спрашивает людей о легализации каннабиса;

будет ли украинская вакцина против коронавируса;

как продвигаются мирные переговоры по Донбассу;

где посадки коррупционеров.

Напомним, что на днях Владимир Зеленский обратился с посланием к Верховной Раде. "Подробности" собрали все ключевые моменты выступления главы государства.