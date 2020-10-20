Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием. Во время выступления, глава государства поднял актуальные и интересные темы для украинцев. В частности, он говорил о борьбе с COVID-19, коррупции, Донбассе и Крыме.

COVID-19 и медицина

Зеленский подчеркнул, что мировая медицина не была готова к коронавирусу, а украинская - тем более. В частности, в Украине была разрушена система лабораторий и их оставалось 5.

"С начала распространения коронавируса мы приняли жесткие и эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями: плохо и еще хуже - удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших. Конечно, мы выбрали первый вариант", - отметил президент.

В итоге, по его словам, украинской власти удалось:

сохранить жизнь тысячам украинцев и выиграть очень ценное время,

восстановить вертикаль государственный санитарных врачей,

быстро преодолеть дефицит на защитные средства (Госрезерв был пустым: к примеру, маски в последний раз закупали в 2007 году, и срок их годности давно истек),

повысить зарплаты медикам, противодействующим COVID-19 до 300%.

Коррупция

Зеленский отметил, что противодействие коррупции может наполнять бюджет Украины, а правоохранители должны показывать результаты.

"В моей программе написано не борьба с коррупцией, а победа над ней. Но есть подозрение, что правоохранительные органы прочитали предложение не до конца и воспринимают задание только в первой части. Скажу честно: мне это надоело... Но достаточно ли Президенту не воровать, чтобы не воровали другие?" - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что для работы правоохранителей создали все условия, которые позволяют показывать результаты. Однако сейчас громкие дела о коррупции остаются на бумагах, поэтому Зеленский назвал такую работу неудовлетворительной.

Экономика

Глава государства отметил, что своими первоочередными задачами ставит детенизацию экономики, развитие внутреннего производства и доступное кредитование.

"По всей стране закрыты тысячи подпольных казино. Принят закон о легализации игорного бизнеса. То, что годами было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет пять миллиардов гривен. Закрыты почти тысяча нелегальных заправок. В частности благодаря этому официальные сети АЗС снизили цены на бензин", - отметил он.

Говоря о своих успехах, глава государства в первую очередь отметил принятие закона о продаже земли, который должен запустить этот рынок в Украине.

Зеленский рассказал, что благодаря снижению учетной ставки до 6% ипотечный кредит на покупку жилья в Украине можно получить под 10% годовых. А бизнесу по программе "5-7-9" выдали кредитов на сумму более 10 млрд грн.

Президент пообещал, что в Украине начали масштабную приватизацию. Но продавать будут не стратегические объекты, а сотни неэффективных предприятий, где были только коррупция и долги.

Международное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает. Он заверил в продолжении сотрудничества с европейскими партнерами.

"Безвизовому режиму с Европой ничего не угрожает. Кто бы что ни говорил. Это касается и сотрудничества с Международным валютным фондом, которое мы продолжаем, так же как и с Всемирным банком, так же как с ЕБРР", - заявил Зеленский.

Вопрос Крыма

Президент сообщил, что хочет знать, кто сдал Крым, ведь эти люди должны понести ответственность. Кроме того, Зеленский напомнил, что продолжается работа на международной арене по возвращению Крыма.

"Мы создаем формат "Крымская платформа". Я обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Турции и другими партнерами", - отметил он.

Глава государства анонсировал постройку двух украинских военных баз на Черном море. В этом Украине поможет Великобритания, Турция и США. Зеленский пообещал, что военный бюджет не уменьшат ни на гривну.

5 вопросов украинцам

Завершая свое выступление, президент напомнил, что ждет ответы на свои 5 вопросов от каждого украинца.

"25 октября в Украине пройдут местные выборы. Очень важные. Не для политических партий. А для вас. Для развития и благосостояния ваших городов, сел, общин. В этот день я задам вам 5 вопросов. И буду ждать ваши ответы. Ну, а сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе. И сразу на них сейчас отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы ли я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да! Слава Украине", - сказал глава государства.

Ранее у Зеленского сообщили, что в ковидфонде есть деньги.