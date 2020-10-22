На Харківщині жителі села Гороб'ївка, яке вигоріло через лісові пожежі, вийшли на протест під обладміністрацію. Люди два місяці живуть у сараях біля згарища. На вулиці вже приморозки, та обіцяної від держави допомоги - не отримали. Чому? Дізнавалася Світлана Шекера.

Наталія Мостова до обласної адміністрації прийшла з плакатом "Погорільці - в зиму без житла".

Пожежа у її рідному селі Гороб'ївка на початку вересня знищила будинок та господарчі будівлі. Ці кадри ми знімали одразу після пожежі. Наталія Григорівна лишилася жити ось у цьому сарайчику.

Он знайомі мені дали диван на прокат, і там ми з чоловіком ночуємо, а що нам, більше ніде діватися. Це все, що у мене залишилось.

Жінка живе на згарищі, бо не може лишити худобу. Обіцяні 300 тисяч гривень компенсації від держави ані Наталія Григорівна, ані її односельці досі не отримали.

Наталія Мостова, жителька Гороб'ївки:

Зараз після пожежі пройшло майже 2 місяці, 2 місяці я живу у себе на подвір'ї у сараї. Люди в селі доведені до відчаю. Не знають, що робити, руки опустилися. Ті односельці, яких я раніше знала, я їх тепер не взнаю, вони настільки горем убиті, настільки опустилися. Надіялися на державу, а держава нічого, взагалі.

Як пояснили у Харківській обладміністрації, виплати не можуть отримати ті, у кого немає документів на будинки. Та Наталія Мостова показує: у неї та ще в 10 односельців усі папери є.

Наталія Мостова, жителька Гороб'ївки:

І ось документи на саму хату. У мене хата була на 2 входи. Дуже здорова хата була, згоріла. Ось хата, ось сарай. Навіс, три гаражі і кухня. Вбиральня, паркан, дрова. Це все в мене згоріло. На 11 сімей тільки документів є. Ми вимагаємо у держави хоча б на ці 11 сімей компенсації.

Сьогодні на мітинг їхали й інші мешканці села, близько 10 людей. Та автобус завернули назад, мовляв, карантин, і зібрання заборонені. Тож постраждалі гороб'ївці усі свої вимоги написали на плакаті. А ще висловили у відеозверненні.

Ви нам обіщали виплатити по 300 тисяч за згорівші дома. Де ж ваші обіщанія, на кого ж нам тепер розщитувать, на кого нам надіяться, єслі ви нас обдурили отак і ми остались під небом. Мєжду небом і землею в зиму осталися без крова? Поможіть нам, пожалуйста! Виполніть свої обіщанія, не мучайте людей, ми очень страдаєм!

Зневірені люди кажуть: готові їхати до Києва, на Банкову. Бо зима близько, а жити їм ніде.