Вакцина, Донбас та корупція: Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю провідним телеканалам [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський дасть ексклюзивне інтерв'ю для чотирьох провідних телеканалів. Глава держави відповість на ключові питання, які хвилюють кожного українця.
Так, президент детально висвітлить наступні теми:
- COVID-19 та медицина в Україні;
- боротьба з корупцією;
- легалізація канабісу;
- питання Донбасу;
- вакцина від коронавірусу;
- міжнародне співробітництво;
Також Зеленський відповість на такі важливі питання:
- чи буде введений в Україні локдаун та при яких умовах це можливо.
- коли в Україні буде вакцина від коронавірусу;
- як відновити Донбас;
- коли українцям чекати обіцяних "посадок".
Ексклюзивне інтерв'ю із президентом ви можете дивитись сьогодні на телеканалі "Інтер" о 23:00.
по теме
Зеленский подписал закон о разведке
Подписание состоялось во время посещения им управления информации Государственной пограничной службы
Выступление Зеленского в Раде: главные тезисы
Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием
Зеленский задал себе три вопроса с трибуны Рады
Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам, что ждет их ответы на свои 5 вопросов
На следующих выборах президента граждане должны иметь возможность голосовать онлайн - Зеленский
Зеленский выступил с посланием к Верховной Раде
Зеленский раскритиковал работу антикоррупционных органов
В Верховной Раде Владимир Зеленский представил ежегодный отчет