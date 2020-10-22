Партія Ігоря Палиці передала Президенту пів мільйона підписів за відставку Степанова [ Редактировать ]
В Офіс Президента України сьогодні передали пів мільйона підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Їх зібрали в політичній партії "За Майбутнє", яка й влаштувала акцію поблизу ОП сьогодні вранці.
Як заявив напередодні лідер партії Ігор Палиця, уряд не зробив нічого, щоб захистити людей від коронавірусу. Тому політсила вимагатиме від Президента відставки Степанова й передасть Зеленському зібрані за відставку міністра підписи.
"Ми повинні робити висновки й по уряду, і по Міністерству охорони здоров’я. Наша партія зібрала пів мільйона підписів за відставку керівника МОЗ. Через їхню бездіяльність умирають українці! І вони повинні відповідати!" – сказав Палиця у вівторок з парламентської трибуни.
Сьогодні учасники акції виконали обіцяне й принесли пів мільйона підписів за відставку міністра до ОП. В Офісі прийняли кореспонденцію і офіційно її зареєстрували.
"Пане Президенте, пам’ятайте, на вас – найбільша відповідальність. Бо степанови приходять та йдуть, а глава держави відповідає перед своїм народом і перед майбутніми поколіннями. Ми хочемо, щоб ви знали правду! Ми хочемо, щоб ви визначились, з ким ви: з Україною чи з міністром Степановим? Якщо з Україною, то вже сьогодні–завтра цей міністр має піти у відставку!" – прокоментувала передачу підписів лідерка Жіночого руху партії "За Майбутнє" Ірина Суслова.
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