Інтерактивну карту проблем міста презентували сьогодні члени "Антикризової платформи Харкова".

Це єдиний онлайн-сервіс, де кожен городянин може залишити заяву про негаразди. І в режимі реального часу вона з'являється на мапі з певним статусом: вирішена або в розробці. Члени платформи отримали майже 800 заявок від мешканців у рамках програми "Центр міста в кожен двір".

Андрій Спаський, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя":