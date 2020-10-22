"Антикризова платформа Харкова” представила інтерактивну карту проблем міста [ Редактировать ]
Інтерактивну карту проблем міста презентували сьогодні члени "Антикризової платформи Харкова".
Це єдиний онлайн-сервіс, де кожен городянин може залишити заяву про негаразди. І в режимі реального часу вона з'являється на мапі з певним статусом: вирішена або в розробці. Члени платформи отримали майже 800 заявок від мешканців у рамках програми "Центр міста в кожен двір".
Андрій Спаський, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Ми будем осуществлять контроль. Как эти депутаты реагируют на ваши обращения. И эти обращения будут изложены на публичной площадке, и т осметированы на публичной площадке. Эти обращения будут на виду у вас у журналистов. То есть мы хотим сказать, мы просим и хотим создать такую триаду, как общественность, то есть это общественные слушания которые будут проходить. Это депутатский корпус, который должен решать эти проблемы и это медиа, которые должны освещать эти проблемы но и не только освещать, а и показывать процесс их решения.
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