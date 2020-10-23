У світі за минулу добу понад 420 тисяч випадків коронавірусу

У світі за минулу добу понад 420 тисяч випадків коронавірусу - найбільше від початку пандемії. Половина інфікованих в Європі. У Франції число хворих наближається до мільйона.

Іспанія заявляє, що ситуація з коронавірусом у країні вийшла з-під контролю. Намагаються втримати поширення COVID-19 в Греції, Чехії та Словаччині. Там запровадили комендантську годину.