Кивалов умудрился стать фигурантом очередного скандала - СМИ [ Редактировать ]
Ряд телеграм-каналов и одесских сайтов разместили информацию о том, что почетный президент Одесской юридической академии, почетный гражданин Одессы и Одесской области, кандидат на пост мэра Одессы Сергей Кивалов перед выборами умудрился вляпаться в очередной скандал.
Речь идет о застройке 6 га одесских склонов элитными коттеджами. В 2009 году Кивалов получил земельный участок прибрежной зоны под строительство общежития для студентов Международного гуманитарного университета, президентом которого, собственно, и является Сергей Кивалов. Кстати, на этой же территории расположены его личные апартаменты, в народе именуемые "Замок Гарри Поттера".
Согласно эскизному проекту, спальные общежития университета больше напоминают элитное жилье, нежели скромную студенческую обитель. Оказалось - не казалось. Ибо на деле выяснилось, что это и будут трехэтажные элитные коттеджи стоимостью от 500 тысяч долларов за общежитие VIP-дом.
Застройка планируется уже на начало 2021 года. Понятно, что провернуть такую грандиозную аферу без админресурса невозможно. Вот почему сейчас для Кивалова задача номер 1 сохранить позиции в городе и провести в горсовет свою партию. Именно по этой причине Сергей Васильевич решил бороться и за пост городского головы.
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