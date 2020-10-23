В пятницу, 23 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич рассказал о том, что кандидаты партии будут идти до конца.

Самое опасное сегодня - не коронавирус. Сегодня происходит запугивание. Главная опасность - это честные выборы. А у нас такой бой за местные мандаты, будто Ватерлоо. Сегодня в Донецкой области у нас есть кандидат Олег Азаров. Распространили информация, что он снялся с выборов. Я хочу сказать, что в Донецкой области еще ни один из наших кандидатов не снялся и не снимется. Мы идем до конца, мы идем побеждать, и разные фейки о снятии наших кандидатов являются неправдой. Вы знаете о покушении на нашего кандидата в Славянске. Этим характеризуется сегодняшняя избирательная кампания.

"Бояться нужно. Когда человек боится - он предостерегается. Человек должен оценивать опасность. А мы ее не оценили - вот, что самое страшное. Бояться не стыдно, стыдно испугаться. Вот маленькая Чехия, с 11 тысячами больных в день этого не скрывает. Это они хотят найти своих больных и спасти их, и их близких. На сегодня я не имею информацию, что средства индивидуальной защиты передали на избирательные участки. На сегодняшнее утро 90% участков не подготовлены, сами члены избирательных участков не защищены", - отметил он.