В п’ятницю ввечері, 23 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА", член ЦВК Юрій Мірошниченко розповів про місцеві вибори.

"Звичайно, як член ЦВК, я запрошую наших співгромадян прийти і скористатись своїм правом вибирати місцеву владу. Це фундаментальне право будь-якої демократичної держави і я би хотів, щоб максимальна кількість наших співгромадян прийшли і проголосували. Що стосується небезпеки і ризиків, пов'язаних із ковідом, то вони є. Ми, як ЦИК, окружні, дільничні, всі види територіальних виборчих комісій працюють над тим, щоб мінімізувати ризики. Забезпечити безпечне голосування", - сказав він.

"Я сподіваюсь, що і присутні в студії і інші політики, які беруть участь у цих місцевих виборах так само будуть запрошувати своїх виборців на дільниці", - зазначив Мірошниченко.

Крім того, член ЦИК розповів про голосування на самоізоляції і чи не буде там фальсифікацій.

"Очевидно, що завжди є певні ризики фальсифікацій. Будуть працювати правоохоронні органи. Ризики існують. Є окрема процедура, вона прописана в наших порядках", - додав він.