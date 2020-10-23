В пятницу вечером, 23 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА", депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик рассказал о том, каких нарушений можно ожидать на местных выборах.

"Эти выборы - это ответы на ключевые вопросы, которые стоят перед страной и миром. Ну, миром - это глобально, а перед страной и каждым регионом, в частности. Это вопросы для нас, для Украины, это вопросы борьбы с ковидом, это вопросы мира, вопросы тарифов, социальной защиты, развития экономики. И на все это нам подсовывают опрос непонятно о чем, заменяя вопрос мира рассказом про свободную экономическую зону на Донбассе, каннабис. А меморандум - это вообще отдельная тема. Это для того, чтобы потом прийти в парламент и сказать: народ хочет реализацию меморандума, поэтому нам надо внеси изменения в Конституцию, чтобы у нас появились иностранные военные базы", - подчеркнул депутат.

"Если говорить о нарушениях, которые происходят в Одессе и области, яркий пример: сегодня ночью во двор нашего кандидата одной из пригородных одесских ОТГ было брошено 2 бутылки зажигательной смеси. Говорить о том, какими могут быть нарушения... Я общаюсь с людьми ежедневно, и провожу по несколько встреч. Люди не понимают, как устроен бюллетень и за кого голосовать. Они путаются. Это поле для возможной фальсификации. Когда мы говорим о явке, то понимаем, что чем меньше людей придет, а люди действительно боятся! Они во многом правы. И явка, хотя я этого очень боюсь, чем меньше людей придет - тем больше пространства для фальсификаций", - отметил депутат.

Он также заявил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" делает все возможное, чтобы этим фальсификациям препятствовать.

"Мы все квоты выбрали. Но, ситуация настолько опасна со стороны "слуг народа" с этим опросом, который действительно не просто антиконституционный. Это такое уголовное дело", - добавил Скорик.