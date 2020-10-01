SpaceX "за миг" остановили запуск ракеты [ Редактировать ]
Компания SpaceX остановила запуск ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink. Быстрая отмена произошла за 18 секунд до старта. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Запуск должен был состояться в 9.17 по Времени Восточного побережья США. Специалисты сообщили о проблемах с наземным оборудованием.
Отмечается, что новая дата полета остается неизвестной.
Ранее мы писали, что SpaceX анонсировали новый запуск миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее уже дважды использовалась в 2020 году, доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.
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