Компания SpaceX остановила запуск ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink. Быстрая отмена произошла за 18 секунд до старта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запуск должен был состояться в 9.17 по Времени Восточного побережья США. Специалисты сообщили о проблемах с наземным оборудованием.

Отмечается, что новая дата полета остается неизвестной.

Ранее мы писали, что SpaceX анонсировали новый запуск миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее уже дважды использовалась в 2020 году, доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.