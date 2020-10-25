Пам'ятати про свій громадський обов'язок і проголосувати на місцевих виборах. Про це українців закликав народний депутат України Сергій Льовочкін. Він наголосив, що від вибору людей залежить життя країни і її майбутнє. Такий підхід він продемонстрував на власному прикладі - прийшов на виборчу дільницю із самого ранку, щоб віддати голос за обраних кандидатів.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":