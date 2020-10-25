Сергій Льовочкін закликав українців свідомо проголосувати на місцевих виборах [ Редактировать ]
Пам'ятати про свій громадський обов'язок і проголосувати на місцевих виборах. Про це українців закликав народний депутат України Сергій Льовочкін. Він наголосив, що від вибору людей залежить життя країни і її майбутнє. Такий підхід він продемонстрував на власному прикладі - прийшов на виборчу дільницю із самого ранку, щоб віддати голос за обраних кандидатів.
Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Выборы - это всегда шанс изменить страну к лучшему. Поэтому не нужно терять свой голос. Нужно идти и голосовать за лучшее будущее для государства. На этих выборах есть шанс выбрать профессиональную власть. На этих выборах есть возможность проголосовать за мир, за то, чтобы людям лучше жилось. Мы голосуем именно за это.
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