Народный депутат Сергей Левочкин вместе с детьми проголосовал на одном из избирательных участков Киева. Политик считает, что избирателям нельзя терять шанс изменить страну к лучшему, поэтому нужно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

"На этих выборах есть шанс выбрать профессиональную власть. Есть возможность проголосовать за мир, за улучшение жизни. И этот шанс нельзя упустить", - заявил депутат.

Напомним, "Оппозиционная платформа - За жизнь" принимает участие в местных выборах по всей стране. Избирательный штаб партии возглавляют Сергей Левочкин и Вадим Рабинович.