Депутат від партії "Слуга народу" розповіла, коли чекати на прийняття закону про референдум

У неділю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, розповіла, коли очікувати на голосування за закон про референдум.

Найближчий пленарний тиждень - 3 листопада, ми плануємо проголосувати за закон про референдум. Опитування президента - не є референдумом. Ідея проведення всеукраїнського опитування належить Володимиру Зеленському. Я впевнена, що люди, які проголосували хочуть, щоб їхній голос був врахований.

Треба визнати, що в 2020 році місцеві вибори пройшли без адміністративного ресурсу з боку влади. Фактично, я би сказала, що особливо в містах, обласних центрах "Слуга народу" змагались фактично, як опозиція.Ми завтра очікуємо попередні результати, близько обіду ми їх оголосимо, Ми очікуємо найбільшу кількість мандатів загалом по країні від парії "Слуга народу". Я тішусь, що у нас пройшли демократичні вибори.

Нагадаємо, в ЦВК розповіли, коли будуть оголошені остаточні результати виборів.