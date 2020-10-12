Миссия NASA Osiris-REX сделала удивительное открытие на одном из крупнейших и древнейших астероидов Солнечной системы. Во время забора образцов породы с поверхности 500-метрового астероида "Бенну", быстрый анализ показал наличие воды.

Как сообщает Sky Telescope, вода на астероиде обнаружена не в жидком виде, а вкраплена в карбонатные горные породы, которые кристаллизовались через несколько миллионов лет после рождения Солнечной системы.

Скорее всего, образцы ранее сформировались в воде, протекающей внутри гораздо более крупного космического тела размером с планету, прежде чем оказаться на поверхности астероида. Однако древнее столкновение выбросило огромный кусок породы, который теперь миллиарды лет вращается на околоземной орбите.

Место посадки для сбора образцов на "Бенну" под названием Nightingale

Собранные 60 граммов образцов ученые собираются детально проанализировать, когда аппарат доставит их на Землю в 2023 году.

NASA выбрало "Бенну" для своей первой миссии по доставке образцов, потому что это примитивный, богатый углеродом тип космических объектов, известный как "углеродистый хондрит". Ученые ранее исследовали такие астероиды только в виде метеоритов, которые термически плавились при прохождении через атмосферу Земли.

Разукрашенный "Бенну" для лучшего изучения состава поверхности астероида – ярко-зеленые области соответствуют минералу пироксену, который, вероятно, пришел с астероида Веста

Околоземный астероид "Бенну" был обнаружен в 1999 году и является одним из ближайших к нашей планете (1,3 а.е.), что позволяет космическим аппаратам относительно легко добраться до него с Земли.

Вероятность столкновения объекта с Землей до 2200 года составляет 1 из 2700, что делает Бенну вторым по опасности астероидом для человечества. Наиболее опасным является Апофис.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что скрывает "астероид Судного дня". В то же время NASA пытается спасти Землю от смертельно опасного астероида.