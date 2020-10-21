В среду, 21 октября, космическое агентство NASA впервые посадило свой аппарат на астероид. Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx взяла пробы грунта с поверхности астероида Бенну.

Станция опустилась на поверхность Бенну, взяла пробы пыли и почвы, а затем стартовала с его поверхности, сообщается на сайте миссии.

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Теперь специалисты NASA будут ждать передачи снимков, сделанных в ходе снижения, а также должны оценить массу собранной вещества астероида.

Если ее окажется меньше 60 грамм, то станции придется еще раз слетать за пробами в январе 2021 года. Если же почвы будет достаточно, то она будет помещена в капсулу для отправки на Землю.

Примечательно, что к этому времени лишь двум космическим аппаратам удавалось подобное, это японские "Хаябуса-1", доставивший ученым почву с астероида Итокава, и "Хаябуса-2", который летит сейчас к Земле с веществом астероида Рюгу. Также зонд NASA "Стардаст" добыл для исследователей частицы вещества из хвоста кометы 81P / Вильда.

Ранее сообщалось, что NASA сделала сенсационное открытие на опасном астероиде.