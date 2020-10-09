В ночь с 8 на 9 октября 2020 года NASA запустила в космос современный туалет на ракете Antares. Новейшая разработка для астронавтов обошлась космическому агентству в 23 миллиона долларов.

Дорогая установка получила название "Универсальная система управления отходами" (UWMS). Дело в том, что это не обычный унитаз, который стоит у вас дома, а целая система, способная перерабатывать мочу в питьевую воду.

"Если говорить о нашей моче, то сегодняшний кофе — это завтрашний кофе!" – комментирует запуск туалета астронавт NASA Джессика Меир.

Космическая уборная построена в единственном экземпляре для проведения тестов. Астронавты и космонавты будут испытывать ее в деле на Международной космической станции в течение трех лет.

Воронка, показанная выше, улавливает мочу, а сиденье – фекалии. Ограничители для ног не дают космонавтам улететь во время попыток испражниться.

В отличие от мочи, новый космический туалет не будет перерабатывать воду из фекалий. Твердые отходы будут храниться в канистре для хранения фекалий. Большинство этих канистр вместе с мусором затем помещается на одноразовый грузовой корабль, который отправляют сгорать в атмосфере, словно метеор.

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Если проверка пройдет успешно и без замечаний, этот космический туалет будут использовать в межпланетных миссиях во время полетов на Луну и Марс.

Крайне важно, чтобы системы жизнеобеспечения в космических полетах, такие как туалеты, могли восстанавливать важные запасы воды. В NASA отметили, что у миссии к Марсу "не будет никаких возможностей пополнить запасы воды".

Космическая станция – единственное место, где космическое агентство сможет протестировать космический туалет, регенерирующий воду из продуктов жизнедеятельности человека.

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Туалет был запущен с острова Уоллопс, штат Вирджиния. Вместе с уборной астронавтам отправили примерно 3,6 тонн полезного груза, включая запасы воздуха, пищу, оборудование, а также новые материалы для исследований по лечению рака.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ракету Falcon на фоне Солнца показали на видео. также на этой неделе SpaceX успешно запустила спутники Starlink после череды провалов.