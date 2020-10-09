NASA запустила в космос туалет стоимостью 23 млн долларов [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
В ночь с 8 на 9 октября 2020 года NASA запустила в космос современный туалет на ракете Antares. Новейшая разработка для астронавтов обошлась космическому агентству в 23 миллиона долларов.
Дорогая установка получила название "Универсальная система управления отходами" (UWMS). Дело в том, что это не обычный унитаз, который стоит у вас дома, а целая система, способная перерабатывать мочу в питьевую воду.
"Если говорить о нашей моче, то сегодняшний кофе — это завтрашний кофе!" – комментирует запуск туалета астронавт NASA Джессика Меир.
Космическая уборная построена в единственном экземпляре для проведения тестов. Астронавты и космонавты будут испытывать ее в деле на Международной космической станции в течение трех лет.
Воронка, показанная выше, улавливает мочу, а сиденье – фекалии. Ограничители для ног не дают космонавтам улететь во время попыток испражниться.
В отличие от мочи, новый космический туалет не будет перерабатывать воду из фекалий. Твердые отходы будут храниться в канистре для хранения фекалий. Большинство этих канистр вместе с мусором затем помещается на одноразовый грузовой корабль, который отправляют сгорать в атмосфере, словно метеор.
Если проверка пройдет успешно и без замечаний, этот космический туалет будут использовать в межпланетных миссиях во время полетов на Луну и Марс.
Крайне важно, чтобы системы жизнеобеспечения в космических полетах, такие как туалеты, могли восстанавливать важные запасы воды. В NASA отметили, что у миссии к Марсу "не будет никаких возможностей пополнить запасы воды".
Космическая станция – единственное место, где космическое агентство сможет протестировать космический туалет, регенерирующий воду из продуктов жизнедеятельности человека.
Туалет был запущен с острова Уоллопс, штат Вирджиния. Вместе с уборной астронавтам отправили примерно 3,6 тонн полезного груза, включая запасы воздуха, пищу, оборудование, а также новые материалы для исследований по лечению рака.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ракету Falcon на фоне Солнца показали на видео. также на этой неделе SpaceX успешно запустила спутники Starlink после череды провалов.
по теме
NASA опубликовало план полетов на Луну
Первая миссия Artemis 1 запланирована на 2021 год без космонавтов
Пригодны для жизни лучше Земли: найдены 24 уникальные планеты
Появились данные нового исследования специалистов
NASA отправила на МКС созданную США и Украиной ракету Antares (видео)
С помощью ракеты-носителя Antares модуль Cygnus доставляет на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе новый туалет для экипажа
На Міжнародній космічній станції стався витік повітря
Тиск атмосфери дещо знизився, однак загрози життю астронавтів немає. Повну герметичність планують відновити у найближчі дні.
На Марсі знайшли солені озера
Система марсіанських водойм залягає на глибині 800 метрів. Причому вода у них у рідкому стані. Вочевидь тому, що солона - припускають дослідники. А отже, життя у цих озерах немає