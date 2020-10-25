NASA показало первые кадры с астероида Бенну (видео) [ Редактировать ]
Космическое агентство NASA опубликовало первые кадры пробы горных пород и пыли на поверхности астероида Бенну.
Об этом сообщается на сайте агентства.
В ходе миссии зонд NASA приблизился к поверхности астероида Бенну и успешно взял пробы с поверхности астероида с помощью манипулятора.
Для отбора образцов пород понадобилось около шести секунд. Астероид находится в 321 млн км от Земли.
Ранее сообщалось, что станция NASA впервые приземлилась на астероиде Бенну.
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