Космическое агентство NASA опубликовало первые кадры пробы горных пород и пыли на поверхности астероида Бенну.

Об этом сообщается на сайте агентства.

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В ходе миссии зонд NASA приблизился к поверхности астероида Бенну и успешно взял пробы с поверхности астероида с помощью манипулятора.

Для отбора образцов пород понадобилось около шести секунд. Астероид находится в 321 млн км от Земли.

Ранее сообщалось, что станция NASA впервые приземлилась на астероиде Бенну.