Результаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" на выборах Киевского городского главы и Киевского городского совета пытаются исказить криминальными методами.

Мы получили достоверную информацию о готовящейся попытке хищения голосов, отданных за нашу политическую силу в пользу другой партии.

Злоумышленники намереваются похитить избирательные бюллетени с голосами, отданными за "Оппозиционную платформу - За жизнь" в участковых избирательных комиссиях в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах, при готовящемся пересчете бюллетеней.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" обращается к членам избирательных комиссий с требованием не выполнять преступных указаний, от кого бы они не исходили. Напоминаем об уголовной ответственности за попытки фальсификации итогов голосования.

Требуем от правоохранительных органов немедленно отреагировать на поступившую информацию и предотвратить попытку совершения уголовного преступления. Требуем не допустить кражи голосов киевлян и фальсификаций на выборах в городской совет Киева.