У Британії людей спеціально інфікуватимуть корона вірусом - так перевірятимуть ефективність вакцини, яку розробляють проти COVID-19.

Наскільки етичним є такий підхід і коли світові чекати сироватку?

Ризик заради перемоги над пандемією. У Британії відбирають 90 молодих і здорових людей для інфікування коронавірусом. Добровольців довго шукати не довелося. Близько 2 тисяч волонтерів готові перехворіти на COVID-19, аби допомогти розробити вакцину.

Навмисне ураження людей небезпечним вірусом - не нова ідея науковців. Вперше її успішно використали ще у 18 столітті у боротьбі з віспою. І навіть зараз такий метод перевірки ефективності вакцин - доволі розповсюджений. Щоправда, завжди викликає особливу увагу з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Маргарет Гарріс, речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я:

Попередні схожі дослідження були менш небезпечними, адже у нас зазвичай є протокол лікування хвороби. Але у цьому випадку, якщо людина захворіє, то ліків проти COVID-19 немає. Отже, треба зробити усе необхідне, щоби учасники розуміли, чим ризикують. А волонтерів треба відібрати з групи, яка найменш вразлива до вірусу.

Це випробування на людях стане останнім етапом розробки британської вакцини. Хоча швидких результатів чекати не варто. Науковці як можуть пришвидшують процес отримання сироватки. Але дотримуються усіх протоколів безпеки.

Патрік Волланс, головний науковий радник уряду Великої Британії:

Випробування третього етапу мають дати нам відповідь - чи дійсно ця вакцина запобігає інфікуванню. І якщо так, то наскільки вона ефективна. На це потрібно кілька місяців. І я з самого початку говорив, що для масового щеплення вакцина буде доступна не раніше, аніж навесні наступного року.

Окрім британської вакцини, ще сім препаратів у світі проходять масштабні клінічні випробування на людях. Лише дві країни Китай та Росія затвердили свої сироватки для щеплень. Але темпи їх розробки викликають сумніви у наукової спільноти. А дієвість жодної з них поки не підтвердили міжнародні агенції.