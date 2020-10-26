Колосальною поразкою чинної влади - називають місцеві вибори в партії "Європейська Солідарність", - у цьому впевнений лідер політсили Петро Порошенко.

Під час брифінгу він наголосив, що "Європейська Солідарність" узяла перемогу в п'ятірці регіонів - і це при тому, що на крісла мерів його представники не претендували.

Петро Порошенко, лідер партії "Європейська Солідарність", президент України (2014-2019):