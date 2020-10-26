Колосальна поразка чинної влади: Петро Порошенко дав оцінку результатам голосування [ Редактировать ]
Колосальною поразкою чинної влади - називають місцеві вибори в партії "Європейська Солідарність", - у цьому впевнений лідер політсили Петро Порошенко.
Під час брифінгу він наголосив, що "Європейська Солідарність" узяла перемогу в п'ятірці регіонів - і це при тому, що на крісла мерів його представники не претендували.
Петро Порошенко, лідер партії "Європейська Солідарність", президент України (2014-2019):
Львівська, Тернопільська, Київська, Рівненська і місто Київ - за результатами обробки 95% протоколів - "Європейська Солідарність" займає 1 місце. І це величезний крок вперед у порівнянні з парламентськими виборами минулого року. Але це ще не все. Нагадую, що і в усіх обласних центрах ми також перемогли на місцевих виборах.
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