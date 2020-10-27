Науковці НАСА виявили сліди води на сонячному боці Місяця, що повернений до Землі. Це відкриття, за словами вчених, означає, що вода може поширюватися по всій поверхні супутника, а не лише у холодних, затінених місцях. 2024 року в НАСА планують знову висадити людей на супутник у рамках програми "Артеміда".