Цены на газ снова повысили [ Редактировать ]
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" снова повысил цену на газ. Об этом сообщается на сайте компании.
Так, в компании установили цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).
По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.
Ранее сообщалось, что Украина начала использование резервного газа.
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