"Борговий" зашморг: звідки взялися астрономічні цифри у розрахунках за газ

Постачильники палива та газзбути кажуть про величезні борги на відкритому ринку газу - звідки вони з'явилися, як їх планують покрити, і головне - чи відобразяться вони в платіжках українців?