COVID-19 в Україні: Харківщина лідирує по кількості інфікованих [ Редактировать ]
6677 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. 126 людей померло, 2799 - одужало. Оперативні дані наводить РНБО.
За інформацією відомства, найбільше випадків - як і раніше - на Харківщині - 556. у Києві 525, На Львівщині - 478.
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