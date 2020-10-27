Снизить тревожность: медики назвали простой способ [ Редактировать ]
Эксперты считают, что основным источником тревожности является новостной шум. По их мнению, он превращает нашу жизнь в гонку преследования, пишет lenta.ua.
"Мы стараемся успеть увидеть и прочитать все, загоняя себя и отнимая это время из личной жизни. Это есть основная причина нарастания тревожности", - считают медики.
Чтобы привести свое душевное состояние в норму, специалисты советуют сознательно ограничивать новостной поток.
"Хотите сохранить себя - не переедайте, во всех смыслах нашей жизни", - говорят медики.
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