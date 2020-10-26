Для пациентов с варикозной болезнью или предрасположенностью к ней, а также при наличии "венозной сеточки" или чувства усталости и распирания в ногах (так называемом синдроме раздраженных ног) очень важную роль играет питание.

Об этом заявил врач-хирург, флеболог медицинского центра "Доступный доктор" Алексей Скринник, передает Clutch. Доктор рассказал о том, какие продукты следует включить в свой рацион как при наличии, так и для профилактики заболеваний вен.

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По его словам, во-первых, это продукты, содержащие витамин С. Во-вторых, продукты с высоким содержанием калия и магния, которые хорошо влияют на укрепления венозной стенки. Также полезны продукты, которые разжижают кровь.

К продуктам с высоким содержанием калия и магния относятся:

пшеничные отруби;

каши: гречка, рис, овсянка, перловка, а также пшенная и ячневая крупы;

горох, фасоль, соя;

брюссельская капуста, помидоры, зелень петрушки, кукуруза, щавель, свекла, картофель;

баранина;

твердые сорта сыров, творог, простокваша, кефир.

Продукты, разжижающие кровь:

краснокачанная капуста;

имбирь;

чеснок;

орехи;

растительные масла, семена льна.

"Здоровое питание, лечебная физкультура, прогулки на свежем воздухе существенно снижают риск развития варикоза", - подчеркнул врач.

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