Какие продукты полезны для вен и сосудов [ Редактировать ]
Для пациентов с варикозной болезнью или предрасположенностью к ней, а также при наличии "венозной сеточки" или чувства усталости и распирания в ногах (так называемом синдроме раздраженных ног) очень важную роль играет питание.
Об этом заявил врач-хирург, флеболог медицинского центра "Доступный доктор" Алексей Скринник, передает Clutch. Доктор рассказал о том, какие продукты следует включить в свой рацион как при наличии, так и для профилактики заболеваний вен.
По его словам, во-первых, это продукты, содержащие витамин С. Во-вторых, продукты с высоким содержанием калия и магния, которые хорошо влияют на укрепления венозной стенки. Также полезны продукты, которые разжижают кровь.
К продуктам с высоким содержанием калия и магния относятся:
пшеничные отруби;
каши: гречка, рис, овсянка, перловка, а также пшенная и ячневая крупы;
горох, фасоль, соя;
брюссельская капуста, помидоры, зелень петрушки, кукуруза, щавель, свекла, картофель;
баранина;
твердые сорта сыров, творог, простокваша, кефир.
Продукты, разжижающие кровь:
краснокачанная капуста;
имбирь;
чеснок;
орехи;
растительные масла, семена льна.
"Здоровое питание, лечебная физкультура, прогулки на свежем воздухе существенно снижают риск развития варикоза", - подчеркнул врач.
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