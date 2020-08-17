Психологический стресс и гнев могут иметь прямые клинические последствия и провоцировать болезни сердца. Об этом свидетельствуют данные нового исследования Йельского университета, передает rz.com.ua.

Ученые оценили влияние стресса и гнева на диастолическую функцию сердца - способность сердца расслабляться и восполнять запасы энергии между мышечными сокращениями и позволяет прогнозировать риск смерти.

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В течение одной недели участники исследования заполняли ежедневные анкеты о своем опыте стресса, гнева и отрицательных эмоций в течение предыдущих 24 часов. Они также прошли ряд тестов на стресс. Эхокардиограммы были выполнены для оценки диастолической функции в покое и во время выполнения стрессовой задачи.

По словам исследователей, пациенты, которые сообщили о том, что испытывали гнев за неделю до обследования, имели худшие показатели диастолического артериального давления (нижнее давление) в состоянии покоя. Кроме того, у большинства пациентов наблюдались вызванные стрессом изменения диастолической функции сердца.

По мнению исследователей, пациенты, которые испытывают хронически повышенный уровень стресса, имеют более тяжелое течение болезни с ухудшением качества жизни и повышенным риском побочных эффектов.

Чтобы избежать негативных последствий, вызванных стрессом, регулярно делайте физические упражнения и придерживайтесь здоровой диеты. Не позволяйте работе скапливаться – это еще одна частая причина стресса. Попробуйте некоторые методы релаксации, такие как йога и медитация. Слушайте успокаивающую музыку и гуляйте на природе.

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