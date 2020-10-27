Під Смілою на Черкащині рятувальники вже тиждень не можуть загасити торфовища - там і досі тліє понад гектар торф'яників. Від смороду та диму щодня потерпають навколишні села. А від витрат на роботу пожежних бригад - бюджет.

Прогнозувати, коли пожежу загасять, рятувальники не беруться - торф горить на глибині в майже метр. До того ж, мають велику проблему: води для гасіння катастрофічно не вистачає.

Мешканці мальовничого і затишного села Хацьки вже тиждень потерпають від нестерпного смороду та диму - його щодня затягує зі сторони Сміли від тясминських боліт.

Володимир Ткаченко, житель села Хацьки:

Дим, постійний дим - особливо увечері дихати немає чим, страшне. Увечері затихає вітер і дим весь низом стелиться - низиною повністю затягує.

Там, за лісом, весь цей час рятувальники намагаються загасити торфовища. Від місць займання - від дороги всього один кілометр, але дістатися туди не так вже й легко, тому доводиться використовувати бронетехніку.

Таким же шляхом щодня на торфовище дістаються і рятувальні підрозділи. Тиждень пекельної роботи на болотах... а площа тління не меншає - нині у вогні понад гектар. Метр за метром рятувальники заливають тліючі ділянки і намагаються відсікти вогонь від лісу. Якщо спалахнуть дерева - вітер швидко рознесе полум'я.

Олександр Киба, пожежник смілянської пожежної частини:

Он, бачите, наче ж ліквідовано, а на завтра може відновитись за ніч і буде у таких масштабах, що і було до цього - в землі ж горить.

Аби загасити один квадратний метр торфовища, рятувальникам потрібно щонайменше 300 літрів води, а вона тут - у дефіциті. У копанках, виритих пожежниками, вода не встигає набиратись. Єдиний вихід - це перекачувати її з найближчої свердловини, а до неї від місця займання - кілометр.

Ось так за допомогою генераторів, помп та кілометрового водогону воду подають пожежникам на місце гасіння. Збитки просто астрономічні, - кажуть у ДСНС, - тільки в самій зоні ліквідації задіяні чималі людські та технічні ресурси. Торф зайнявся через підпал очерету ще на Покрову.

Олександр Сипко, начальник другого пожежно-рятувального загону ДСНС в Черкаській області:

Коли виникла ця пожежа - то я думаю, що це якийсь людський фактор чи недбалість яка. Швидко розповсюдилась, а потім через пару днів уже почав горіти торф.

Рятувальники сподіваються, що до кінця тижня хоча б локалізують пожежу, аби вогонь не перекинувся на ліс та прилеглі населені пункти.