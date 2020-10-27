У Каліфорнії через пожежу евакуювали понад 100 тисяч людей [ Редактировать ]
Більше 100 тисяч осіб евакуювали у Каліфорнії через нову масштабну пожежу. Спалахнуло на ранок понеділка неподалік Лос-Анджелеса, за півдня вогонь випалив майже три тисячі гектарів. Сильний вітер наблизив полум'я до житлових районів. На території всього штату працюють близько п'яти тисяч пожежників, двох шпиталізували з опіками.
З серпня на сході США тривали рекордні пожежі, губернатор Каліфорнії наполягає, що основна причина негоди - глобальне потепління.
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