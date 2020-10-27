І на тести, і на апарати ШВЛ, і на доплату медикам. На медицину з коронавірусного фонду спрямували найменше з-поміж усіх статей витрат - лише третину, хоча сам фонд - уже наполовину порожній. І більшість грошей пішли на дороги.

Міністерство фінансів сьогодні оприлюднило звіт. А голова "Укравтодору" Олександр Кубраков взагалі заявив: те, що цей фонд назвали "Ковідним" - є "комунікаційним промахом". Бо насправді ці гроші і мали йти на дороги.

13 квітня - в Раді думають, як протистояти тоді ще першій хвилі епідемії. Уряд пропонує боротися гривнею. І створює фонд боротьби з COVID-19. Паралельно урізають видатки на деякі галузі, як то освіта та регіональний розвиток. Усе - заради підтримки медиків та точкових виплат тим, хто і зовсім залишився без грошей.

Денис Шмигаль, прем`єр-міністр України:

Фінансування медицини зросте фактично в 1,5 рази. Паралельно ми маємо подбати про найвразливіші верстви населення - для цього видатки пенсійного фонду пропонуємо збільшити на 29, 7 млрд. Проект держбюджету передбачає створення фонду боротьби з коронавірусом та його наслідками - його бюджет 64,7 млрд грн.

Тоді "слуги народу" раділи, і рахували надбавки на медицину та соціальну допомогу.

Олександр Трухін, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Міністерство охорони здоров'я надані субвенції для доплат зарплат медичних працівників, "Мінсоцполітики" у сумі 10,6 млрд для додаткових виплат пенсіонерів та деяких інших категорій населення.

І мало хто здогадувався, що гроші з фонду подекуди до лікарень і медпрацівників не дійдуть. Як відзвітували в Мінфіні, на медицину, а саме на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, і на засоби захисту лікарям і на лабораторії, і врешті на доплату медпрацівникам витратили найменше. Більше, ніж половина (а це 35 мільярдів) пішли на велике будівництво доріг. Утім виявилось, що і самого ковід-фонду не існувало.

Олександр Савченко, економіст:

У багатьох людей є враження і навіть у міністрів і навіть у президента, що лежать гроші - 50-60 мільярдів гривень і беруть частину цих грошей і витрачають чи на будівництво доріг, чи на якісь маргінальні витрати, дійсно - на медицину. Насправді такого фонду немає, там дефіцит, там мінус, грошей немає.

Фонд боротьби з коронавірусом був лише на папері. Насправді це був спецфонд, з якого виділяли кошти на будівництво доріг. Про це заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков. Каже: "ковідним" фонд назвали випадково, через проблеми у комунікації між чиновниками.

У грудні 2019 року проводили секвестр бюджету й планували виділити кошти в окремий фонд, "який вдало назвали COVID-фондом". Тоді планувалось, що 35 мільярдів отримають з коштів, які "Газпром" у вигляді штрафів виплатив "Нафтогазу". Також планували виділити стабілізаційний фонд для економіки, який спрямований на подолання наслідків коронакризи не тільки у сфері охорони здоровʼя, але й в економіці.

Скільки ще таких "комунікаційних промахів" з державними, а фактично з нашими грошима, які ми сплачуємо у вигляді податків - покаже час.